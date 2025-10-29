Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Reus FC Reddis - КЕ Европа 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Кубок Короля: Reus FC ReddisКЕ Европа, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Испания - Кубок Короля
Reus FC Reddis
30'
Завершен
1 : 1
29 октября 2025
КЕ Европа
87'
Смотреть онлайн
Reus FC Reddis icon
30'
Счет после первого тайма 1:0
КЕ Европа icon
87'
Матч закончился со счётом 1:1
КЕ Европа icon
Пенальти
Reus FC Reddis
Пенальти
Reus FC Reddis
Пенальти
Reus FC Reddis
Пенальти
КЕ Европа icon
Пенальти
КЕ Европа icon
Пенальти
Reus FC Reddis
Пенальти
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Reus FC Reddis - Угловой
25'
Угловой
КЕ Европа - Угловой
26'
Угловой
КЕ Европа - Угловой
30'
Reus FC Reddis - 1-ый Гол
41'
Угловой
КЕ Европа - Угловой
45+2'
Угловой
КЕ Европа - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
70'
Угловой
КЕ Европа - Угловой
87'
КЕ Европа - 2-ой Гол
90+4'
Угловой
КЕ Европа - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
100'
Reus FC Reddis - 1-ый Гол
111'
КЕ Европа - 2-ой Гол
120+3'
Угловой
КЕ Европа - Угловой
Счет после дополнительного времени 2:2
1-ый
КЕ Европа - Пенальти
1-ый
Reus FC Reddis - Пенальти
2-ой
Reus FC Reddis - Пенальти
3-ий
Reus FC Reddis - Пенальти
4-ый
КЕ Европа - Пенальти
5-ый
КЕ Европа - Пенальти
5-ый
Reus FC Reddis - Пенальти

Превью матча Reus FC Reddis — КЕ Европа

Команда Reus FC Reddis в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-13. Команда КЕ Европа, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-10. Команда Reus FC Reddis в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. КЕ Европа забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Reus FC Reddis Reus FC Reddis
40%
КЕ Европа КЕ Европа
60%
Атаки
91,67,24
125,85,40
Угловые
1
9
Удары мимо ворот
5,5,0
14,14,0
Удары в створ ворот
2,1,1
6,5,1
Игры 7 тур
30.10.2025
ФК Самано
1:5
Депортиво Ла Корунья
Завершен
30.10.2025
КД Естепона
1:3
Малага
Завершен
30.10.2025
Клуб Атлетико Антониано
1:0
Кастельон
Завершен
30.10.2025
Мурсия
1:1
Антекуэра
Завершен
30.10.2025
Atletico Palma del Rio
1:7
Реал Бетис
Завершен
30.10.2025
Atletic Lleida
1:2
Эспаньол
Завершен
30.10.2025
Логроньес
1:3
Понферрадина
Завершен
30.10.2025
Реал Авила
0:0
Р. Авилес
Завершен
30.10.2025
Балеарес
2:0
Химнастик
Завершен
30.10.2025
Getxo
0:7
Алавес
Завершен
30.10.2025
Валле Эгуэс
1:5
ФК Андорра
Завершен
30.10.2025
Puerto de Vega
0:2
Сельта Виго
Завершен
30.10.2025
ОРИ
3:4
Леванте
Завершен
29.10.2025
Реал
1:3
Депортиво
Завершен
29.10.2025
КД Кинтанар-дель-Рей
1:1
Ибица
Завершен
29.10.2025
Луцена
0:6
Вильярреал
Завершен
29.10.2025
CD Yuncos
1:6
Райо Вальекано
Завершен
29.10.2025
УД Оренсе
1:1
Понтеведра
Завершен
29.10.2025
Пуенте Генил
0:1
Картагена
Завершен
29.10.2025
Reus FC Reddis
1:1
КЕ Европа
Завершен
29.10.2025
Сьеса
1:0
Кордоба
Завершен
29.10.2025
Лорка
0:2
Альмерия
Завершен
29.10.2025
КД Асуага
1:4
Леганес
Завершен
29.10.2025
Каудаль
0:1
Хихон
Завершен
29.10.2025
Наксара
2:4
Эйбар
Завершен
29.10.2025
Атлетико Асторга
1:1
Мирандес
Завершен
29.10.2025
Навалкарнеро
2:1
Мерида
Завершен
29.10.2025
Нумансия
3:0
Аренас Клуб де Гечо
Завершен
29.10.2025
Торрент
3:1
КФ Хувентуд Торремолинос
Завершен
29.10.2025
Португалет
1:0
Вальядолид
Завершен
29.10.2025
Atletic Sant Just
0:2
Майорка
Завершен
29.10.2025
УД Мутилвера
1:3
Сарагоса
Завершен
29.10.2025
КД Эбро
1:1
СД Таразона
Завершен
29.10.2025
УД Лос Гаррес
0:4
Эльче
Завершен
29.10.2025
КД Сант Жорди
0:5
Осасуна
Завершен
29.10.2025
УД Побленсе
1:1
Сабадель
Завершен
28.10.2025
Утебо
0:3
Уэска
Завершен
28.10.2025
Алкала
0:4
Тенерифе
Завершен
28.10.2025
Тропецон
1:3
Калтурал Леонеса
Завершен
28.10.2025
Райо Махадаонда
1:4
Талавера де Ла Рейна
Завершен
28.10.2025
Гвадалахара
2:1
Касереньо
Завершен
28.10.2025
УД Сан Фернандо
0:3
Альбасете
Завершен
28.10.2025
Марасена
0:5
Валенсия
Завершен
28.10.2025
Хетафе
11:0
Ef Valdemoro
Завершен
28.10.2025
КД Рода
1:5
Гранада
Завершен
28.10.2025
Мурсия
1:3
Кадис
Завершен
28.10.2025
СД Логронес
0:4
Расинг
Завершен
28.10.2025
УП Лангрео
0:0
Феррол
Завершен
28.10.2025
Констанция
1:1
Хирона
Завершен
28.10.2025
Атлетико Тордесильяс
1:1
Бургос
Завершен
28.10.2025
Оренсе
2:2
Овьедо
Завершен
Комментарии к матчу
