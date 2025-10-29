Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля : Reus FC Reddis — КЕ Европа , 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

Превью матча Reus FC Reddis — КЕ Европа

Команда Reus FC Reddis в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-13. Команда КЕ Европа, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-10. Команда Reus FC Reddis в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. КЕ Европа забивает 2, пропускает 1.