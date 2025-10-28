Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля : Марасена — Валенсия , 7 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ciudad deportiva de Maracena .

Превью матча Марасена — Валенсия

Команда Марасена в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-2. Команда Валенсия, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-16. Команда Марасена в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Валенсия забивает 1, пропускает 2.