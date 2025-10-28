Смотреть онлайн Райо Махадаонда - Талавера де Ла Рейна 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля: Райо Махадаонда — Талавера де Ла Рейна, 7 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Серро дель Эспино.
Превью матча Райо Махадаонда — Талавера де Ла Рейна
Команда Райо Махадаонда в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-10. Команда Талавера де Ла Рейна, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-8. Команда Райо Махадаонда в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Талавера де Ла Рейна забивает 2, пропускает 1.