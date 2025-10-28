Превью матча Райо Махадаонда — Талавера де Ла Рейна

Команда Райо Махадаонда в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-10. Команда Талавера де Ла Рейна, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-8. Команда Райо Махадаонда в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Талавера де Ла Рейна забивает 2, пропускает 1.