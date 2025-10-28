Смотреть онлайн Тропецон - Калтурал Леонеса 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля: Тропецон — Калтурал Леонеса, 7 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Santa Ana.
Превью матча Тропецон — Калтурал Леонеса
Команда Тропецон в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-11. Команда Калтурал Леонеса, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 3-13. Команда Тропецон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Калтурал Леонеса забивает 0, пропускает 1.