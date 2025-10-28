Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Тропецон - Калтурал Леонеса 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Кубок Короля: ТропецонКалтурал Леонеса, 7 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Santa Ana.

МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Santa Ana
Испания - Кубок Короля
Тропецон
85'
Завершен
1 : 3
28 октября 2025
Калтурал Леонеса
17'
56'
90+4'
Калтурал Леонеса icon
17'
Счет после первого тайма 0:1
Калтурал Леонеса icon
56'
Тропецон icon
85'
Калтурал Леонеса icon
90+4'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Калтурал Леонеса - Угловой
14'
Угловой
Тропецон - Угловой
17'
Калтурал Леонеса - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
Тропецон - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
55'
Угловой
Калтурал Леонеса - Угловой
56'
Калтурал Леонеса - 2-ой Гол
59'
Угловой
Калтурал Леонеса - Угловой
85'
Тропецон - 3-ий Гол
90+3'
Угловой
Калтурал Леонеса - Угловой
90+4'
Калтурал Леонеса - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Тропецон — Калтурал Леонеса

Команда Тропецон в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-11. Команда Калтурал Леонеса, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 3-13. Команда Тропецон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Калтурал Леонеса забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Тропецон Тропецон
31%
Калтурал Леонеса Калтурал Леонеса
69%
Атаки
91,91,0
158,158,0
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
2,2,0
4,4,0
Удары в створ ворот
2,2,0
6,6,0
Комментарии к матчу
