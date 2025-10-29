Смотреть онлайн УД Оренсе - Понтеведра 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля: УД Оренсе — Понтеведра, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio O Couto.
Превью матча УД Оренсе — Понтеведра
Команда УД Оренсе в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-4. Команда Понтеведра, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-9. Команда УД Оренсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Понтеведра забивает 1, пропускает 1.