Смотреть онлайн Атлетико Асторга - Мирандес 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля: Атлетико Асторга — Мирандес, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio La Eragudina.
Превью матча Атлетико Асторга — Мирандес
Команда Атлетико Асторга в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-7. Команда Мирандес, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 7-18. Команда Атлетико Асторга в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мирандес забивает 1, пропускает 2.