Превью матча КД Эбро — СД Таразона

Команда КД Эбро в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-8. Команда СД Таразона, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-11. Команда КД Эбро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. СД Таразона забивает 1, пропускает 1.