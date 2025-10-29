Смотреть онлайн КД Эбро - СД Таразона 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля: КД Эбро — СД Таразона, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Municipal de Futbol La Almozara El Carmen.
Превью матча КД Эбро — СД Таразона
Команда КД Эбро в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-8. Команда СД Таразона, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-11. Команда КД Эбро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. СД Таразона забивает 1, пропускает 1.