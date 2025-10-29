Смотреть онлайн Каудаль - Хихон 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля: Каудаль — Хихон, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Hermanos Antuña.
Превью матча Каудаль — Хихон
Команда Каудаль в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-12. Команда Хихон, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-8. Команда Каудаль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хихон забивает 2, пропускает 1.