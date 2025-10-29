Смотреть онлайн Нумансия - Аренас Клуб де Гечо 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля: Нумансия — Аренас Клуб де Гечо, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nuevo Estadio Los Pajaritos.
Превью матча Нумансия — Аренас Клуб де Гечо
Команда Нумансия в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-13. Команда Аренас Клуб де Гечо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-6. Команда Нумансия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аренас Клуб де Гечо забивает 1, пропускает 1.