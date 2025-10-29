Превью матча Нумансия — Аренас Клуб де Гечо

Команда Нумансия в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-13. Команда Аренас Клуб де Гечо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-6. Команда Нумансия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аренас Клуб де Гечо забивает 1, пропускает 1.