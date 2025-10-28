Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля : КД Рода — Гранада , 7 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ciutat Esportiva Pamesa Ceramica .

Превью матча КД Рода — Гранада

Команда КД Рода в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 5-7. Команда Гранада, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-15. Команда КД Рода в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гранада забивает 1, пропускает 2.