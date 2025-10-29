Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Сьеса - Кордоба 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Кубок Короля: СьесаКордоба, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Municipal La Arboleja.

МСК, 7 тур, Стадион: Campo Municipal La Arboleja
Испания - Кубок Короля
Сьеса
82'
Завершен
1 : 0
29 октября 2025
Кордоба
Сьеса icon
82'
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Сьеса - Угловой
15'
Угловой
Кордоба - Угловой
21'
Угловой
Кордоба - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Сьеса - Угловой
56'
Угловой
Кордоба - Угловой
59'
Угловой
Кордоба - Угловой
61'
Угловой
Сьеса - Угловой
82'
Сьеса - 1-ый Гол
90+4'
Угловой
Кордоба - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Сьеса — Кордоба

Команда Сьеса в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-9. Команда Кордоба, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-19. Команда Сьеса в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кордоба забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Сьеса Сьеса
38%
Кордоба Кордоба
62%
Атаки
88
122
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
3
4
Игры 7 тур
30.10.2025
ФК Самано
1:5
Депортиво Ла Корунья
Завершен
30.10.2025
КД Естепона
1:3
Малага
Завершен
30.10.2025
Клуб Атлетико Антониано
1:0
Кастельон
Завершен
30.10.2025
Мурсия
1:1
Антекуэра
Завершен
30.10.2025
Atletico Palma del Rio
1:7
Реал Бетис
Завершен
30.10.2025
Atletic Lleida
1:2
Эспаньол
Завершен
30.10.2025
Логроньес
1:3
Понферрадина
Завершен
30.10.2025
Реал Авила
0:0
Р. Авилес
Завершен
30.10.2025
Балеарес
2:0
Химнастик
Завершен
30.10.2025
Getxo
0:7
Алавес
Завершен
30.10.2025
Валле Эгуэс
1:5
ФК Андорра
Завершен
30.10.2025
Puerto de Vega
0:2
Сельта Виго
Завершен
30.10.2025
ОРИ
3:4
Леванте
Завершен
29.10.2025
Реал
1:3
Депортиво
Завершен
29.10.2025
КД Кинтанар-дель-Рей
1:1
Ибица
Завершен
29.10.2025
Луцена
0:6
Вильярреал
Завершен
29.10.2025
CD Yuncos
1:6
Райо Вальекано
Завершен
29.10.2025
УД Оренсе
1:1
Понтеведра
Завершен
29.10.2025
Пуенте Генил
0:1
Картагена
Завершен
29.10.2025
Reus FC Reddis
1:1
КЕ Европа
Завершен
29.10.2025
Сьеса
1:0
Кордоба
Завершен
29.10.2025
Лорка
0:2
Альмерия
Завершен
29.10.2025
КД Асуага
1:4
Леганес
Завершен
29.10.2025
Каудаль
0:1
Хихон
Завершен
29.10.2025
Наксара
2:4
Эйбар
Завершен
29.10.2025
Атлетико Асторга
1:1
Мирандес
Завершен
29.10.2025
Навалкарнеро
2:1
Мерида
Завершен
29.10.2025
Нумансия
3:0
Аренас Клуб де Гечо
Завершен
29.10.2025
Торрент
3:1
КФ Хувентуд Торремолинос
Завершен
29.10.2025
Португалет
1:0
Вальядолид
Завершен
29.10.2025
Atletic Sant Just
0:2
Майорка
Завершен
29.10.2025
УД Мутилвера
1:3
Сарагоса
Завершен
29.10.2025
КД Эбро
1:1
СД Таразона
Завершен
29.10.2025
УД Лос Гаррес
0:4
Эльче
Завершен
29.10.2025
КД Сант Жорди
0:5
Осасуна
Завершен
29.10.2025
УД Побленсе
1:1
Сабадель
Завершен
28.10.2025
Утебо
0:3
Уэска
Завершен
28.10.2025
Алкала
0:4
Тенерифе
Завершен
28.10.2025
Тропецон
1:3
Калтурал Леонеса
Завершен
28.10.2025
Райо Махадаонда
1:4
Талавера де Ла Рейна
Завершен
28.10.2025
Гвадалахара
2:1
Касереньо
Завершен
28.10.2025
УД Сан Фернандо
0:3
Альбасете
Завершен
28.10.2025
Марасена
0:5
Валенсия
Завершен
28.10.2025
Хетафе
11:0
Ef Valdemoro
Завершен
28.10.2025
КД Рода
1:5
Гранада
Завершен
28.10.2025
Мурсия
1:3
Кадис
Завершен
28.10.2025
СД Логронес
0:4
Расинг
Завершен
28.10.2025
УП Лангрео
0:0
Феррол
Завершен
28.10.2025
Констанция
1:1
Хирона
Завершен
28.10.2025
Атлетико Тордесильяс
1:1
Бургос
Завершен
28.10.2025
Оренсе
2:2
Овьедо
Завершен
Комментарии к матчу
