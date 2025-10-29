Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля : Сьеса — Кордоба , 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Municipal La Arboleja .

Превью матча Сьеса — Кордоба

Команда Сьеса в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-9. Команда Кордоба, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-19. Команда Сьеса в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кордоба забивает 1, пропускает 2.