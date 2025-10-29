Смотреть онлайн УД Мутилвера - Сарагоса 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля: УД Мутилвера — Сарагоса, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Valle Aranguren.
Превью матча УД Мутилвера — Сарагоса
Команда УД Мутилвера в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-16. Команда Сарагоса, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-12. Команда УД Мутилвера в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Сарагоса забивает 1, пропускает 1.