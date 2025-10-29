Смотреть онлайн УД Побленсе - Сабадель 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля: УД Побленсе — Сабадель, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nou Camp.
Превью матча УД Побленсе — Сабадель
Команда УД Побленсе в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-8. Команда Сабадель, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-4. Команда УД Побленсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сабадель забивает 1, пропускает 0.