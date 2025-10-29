29.10.2025
Смотреть онлайн КД Сант Жорди - Осасуна 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля: КД Сант Жорди — Осасуна, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Camp de Futbol Sant Jordi.
МСК, 7 тур, Стадион: Camp de Futbol Sant Jordi
Испания - Кубок Короля
Завершен
0 : 5
29 октября 2025
Осасуна
34'
43'
62'
83'
86'
Текстовая трансляция
5'
Осасуна - Угловой
18'
Осасуна - Угловой
34'
Осасуна - 1-ый Гол
43'
Осасуна - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 0,0
62'
Осасуна - 3-ий Гол
75'
Осасуна - Угловой
83'
Осасуна - 4-ый Гол
85'
Осасуна - Угловой
86'
Осасуна - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:5 : 0,0
Превью матча КД Сант Жорди — Осасуна
Статистика матча
Владение мячом
37%
63%
Атаки
106,106,0
147,147,0
Угловые
0
4
Удары мимо ворот
7,7,0
8,8,0
Удары в створ ворот
0
9,9,0
