Смотреть онлайн Наксара - Эйбар 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля: Наксара — Эйбар, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio La Salera.
Превью матча Наксара — Эйбар
Команда Наксара в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-10. Команда Эйбар, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-9. Команда Наксара в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эйбар забивает 1, пропускает 1.