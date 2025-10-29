Смотреть онлайн КД Кинтанар-дель-Рей - Ибица 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля: КД Кинтанар-дель-Рей — Ибица, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Франциско Артес Карраско.
Превью матча КД Кинтанар-дель-Рей — Ибица
Команда КД Кинтанар-дель-Рей в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-7. Команда Ибица, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-13. Команда КД Кинтанар-дель-Рей в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ибица забивает 1, пропускает 1.