Смотреть онлайн УД Лос Гаррес - Эльче 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля: УД Лос Гаррес — Эльче, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Las Tejeras.
Превью матча УД Лос Гаррес — Эльче
Команда УД Лос Гаррес в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команда Эльче, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-9. Команда УД Лос Гаррес в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Эльче забивает 1, пропускает 1.