Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля : Утебо — Уэска , 7 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Santa Ana .

Превью матча Утебо — Уэска

Команда Утебо в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-9. Команда Уэска, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-11. Команда Утебо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Уэска забивает 1, пропускает 1.