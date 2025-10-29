Смотреть онлайн Навалкарнеро - Мерида 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля: Навалкарнеро — Мерида, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Mariano Gonzalez.
Превью матча Навалкарнеро — Мерида
Команда Навалкарнеро в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-10. Команда Мерида, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-19. Команда Навалкарнеро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мерида забивает 2, пропускает 2.