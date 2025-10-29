Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля : CD Yuncos — Райо Вальекано , 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

Превью матча CD Yuncos — Райо Вальекано

Команда CD Yuncos в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команда Райо Вальекано, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-7. Команда CD Yuncos в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Райо Вальекано забивает 2, пропускает 1.