Смотреть онлайн Алкала - Тенерифе 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля: Алкала — Тенерифе, 7 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal del Val.
Превью матча Алкала — Тенерифе
Команда Алкала в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-9. Команда Тенерифе, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-6. Команда Алкала в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тенерифе забивает 2, пропускает 1.