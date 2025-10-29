Смотреть онлайн Реал - Депортиво 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля: Реал — Депортиво, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nuevo Estadio La Victoria.
Превью матча Реал — Депортиво
Команда Реал в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-9.