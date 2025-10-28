Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.10.2025

Смотреть онлайн Гвадалахара - Касереньо 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Кубок Короля: ГвадалахараКасереньо, 7 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Pedro Escartín.

МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Pedro Escartín
Испания - Кубок Короля
Гвадалахара
41'
83'
Завершен
2 : 1
28 октября 2025
Касереньо
90+4'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Гвадалахара S.A.D. icon
41'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
Гвадалахара S.A.D. icon
83'
Касереньо icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3
Текстовая трансляция
22'
Касереньо - Незабитый пенальти
30'
Угловой
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
34'
Угловой
Касереньо - Угловой
41'
Гвадалахара S.A.D. - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
47'
Угловой
Касереньо - Угловой
59'
Угловой
Касереньо - Угловой
80'
Угловой
Касереньо - Угловой
83'
Гвадалахара S.A.D. - 2-ой Гол
89'
Угловой
Касереньо - Угловой
90+1'
Угловой
Касереньо - Угловой
90+4'
Касереньо - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3

Превью матча Гвадалахара — Касереньо

Команда Гвадалахара в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-13. Команда Касереньо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Гвадалахара в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Касереньо забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Гвадалахара Гвадалахара
97%
Касереньо Касереньо
3%
Атаки
119,119,0
116,116,0
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
7,7,0
5,5,0
Удары в створ ворот
7,7,0
4,4,0
Игры 7 тур
30.10.2025
ФК Самано
1:5
Депортиво Ла Корунья
Завершен
30.10.2025
КД Естепона
1:3
Малага
Завершен
30.10.2025
Клуб Атлетико Антониано
1:0
Кастельон
Завершен
30.10.2025
Мурсия
1:1
Антекуэра
Завершен
30.10.2025
Atletico Palma del Rio
1:7
Реал Бетис
Завершен
30.10.2025
Atletic Lleida
1:2
Эспаньол
Завершен
30.10.2025
Логроньес
1:3
Понферрадина
Завершен
30.10.2025
Реал Авила
0:0
Р. Авилес
Завершен
30.10.2025
Балеарес
2:0
Химнастик
Завершен
30.10.2025
Getxo
0:7
Алавес
Завершен
30.10.2025
Валле Эгуэс
1:5
ФК Андорра
Завершен
30.10.2025
Puerto de Vega
0:2
Сельта Виго
Завершен
30.10.2025
ОРИ
3:4
Леванте
Завершен
29.10.2025
Реал
1:3
Депортиво
Завершен
29.10.2025
КД Кинтанар-дель-Рей
1:1
Ибица
Завершен
29.10.2025
Луцена
0:6
Вильярреал
Завершен
29.10.2025
CD Yuncos
1:6
Райо Вальекано
Завершен
29.10.2025
УД Оренсе
1:1
Понтеведра
Завершен
29.10.2025
Пуенте Генил
0:1
Картагена
Завершен
29.10.2025
Reus FC Reddis
1:1
КЕ Европа
Завершен
29.10.2025
Сьеса
1:0
Кордоба
Завершен
29.10.2025
Лорка
0:2
Альмерия
Завершен
29.10.2025
КД Асуага
1:4
Леганес
Завершен
29.10.2025
Каудаль
0:1
Хихон
Завершен
29.10.2025
Наксара
2:4
Эйбар
Завершен
29.10.2025
Атлетико Асторга
1:1
Мирандес
Завершен
29.10.2025
Навалкарнеро
2:1
Мерида
Завершен
29.10.2025
Нумансия
3:0
Аренас Клуб де Гечо
Завершен
29.10.2025
Торрент
3:1
КФ Хувентуд Торремолинос
Завершен
29.10.2025
Португалет
1:0
Вальядолид
Завершен
29.10.2025
Atletic Sant Just
0:2
Майорка
Завершен
29.10.2025
УД Мутилвера
1:3
Сарагоса
Завершен
29.10.2025
КД Эбро
1:1
СД Таразона
Завершен
29.10.2025
УД Лос Гаррес
0:4
Эльче
Завершен
29.10.2025
КД Сант Жорди
0:5
Осасуна
Завершен
29.10.2025
УД Побленсе
1:1
Сабадель
Завершен
28.10.2025
Утебо
0:3
Уэска
Завершен
28.10.2025
Алкала
0:4
Тенерифе
Завершен
28.10.2025
Тропецон
1:3
Калтурал Леонеса
Завершен
28.10.2025
Райо Махадаонда
1:4
Талавера де Ла Рейна
Завершен
28.10.2025
Гвадалахара
2:1
Касереньо
Завершен
28.10.2025
УД Сан Фернандо
0:3
Альбасете
Завершен
28.10.2025
Марасена
0:5
Валенсия
Завершен
28.10.2025
Хетафе
11:0
Ef Valdemoro
Завершен
28.10.2025
КД Рода
1:5
Гранада
Завершен
28.10.2025
Мурсия
1:3
Кадис
Завершен
28.10.2025
СД Логронес
0:4
Расинг
Завершен
28.10.2025
УП Лангрео
0:0
Феррол
Завершен
28.10.2025
Констанция
1:1
Хирона
Завершен
28.10.2025
Атлетико Тордесильяс
1:1
Бургос
Завершен
28.10.2025
Оренсе
2:2
Овьедо
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Гамбург Гамбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
8 Ноября
17:30
Локомотив Локомотив
AK Барс AK Барс
8 Ноября
17:00
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
8 Ноября
17:30
Динамо Москва Динамо Москва
СКА СКА
8 Ноября
19:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
Парма Парма
Милан Милан
8 Ноября
22:45
Севилья Севилья
Осасуна Осасуна
8 Ноября
18:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA