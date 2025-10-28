Смотреть онлайн Гвадалахара - Касереньо 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля: Гвадалахара — Касереньо, 7 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Pedro Escartín.
Превью матча Гвадалахара — Касереньо
Команда Гвадалахара в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-13. Команда Касереньо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Гвадалахара в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Касереньо забивает 1, пропускает 1.