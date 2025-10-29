Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля : Португалет — Вальядолид , 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio La Florida .

Превью матча Португалет — Вальядолид

Команда Португалет в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-7. Команда Вальядолид, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-8. Команда Португалет в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Вальядолид забивает 1, пропускает 1.