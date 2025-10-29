Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля : Atletic Sant Just — Майорка , 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча Atletic Sant Just — Майорка

Команда Atletic Sant Just в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-8. Команда Майорка, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-13. Команда Atletic Sant Just в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Майорка забивает 1, пропускает 1.