Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля : Лорка — Альмерия , 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Франциско Артес Карраско .

Превью матча Лорка — Альмерия

Команда Лорка в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-15. Команда Альмерия, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-15. Команда Лорка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Альмерия забивает 2, пропускает 2.