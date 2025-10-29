Смотреть онлайн Луцена - Вильярреал 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля: Луцена — Вильярреал, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ciudad de Lucena.
Превью матча Луцена — Вильярреал
Команда Луцена в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-7. Команда Вильярреал, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-12. Команда Луцена в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Вильярреал забивает 2, пропускает 1.