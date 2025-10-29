Превью матча Торрент — КФ Хувентуд Торремолинос

Команда Торрент в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 8-12. Команда КФ Хувентуд Торремолинос, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-12. Команда Торрент в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КФ Хувентуд Торремолинос забивает 2, пропускает 1.