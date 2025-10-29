Смотреть онлайн Пуенте Генил - Картагена 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля: Пуенте Генил — Картагена, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Manuel Polinario.
Превью матча Пуенте Генил — Картагена
Команда Пуенте Генил в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-6. Команда Картагена, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-7. Команда Пуенте Генил в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Картагена забивает 1, пропускает 1.