Превью матча КД Асуага — Леганес

Команда КД Асуага в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-7. Команда Леганес, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-8. Команда КД Асуага в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Леганес забивает 1, пропускает 1.