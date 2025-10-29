Смотреть онлайн КД Асуага - Леганес 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Короля: КД Асуага — Леганес, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal de Deportes Azuaga.
Превью матча КД Асуага — Леганес
Команда КД Асуага в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-7. Команда Леганес, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-8. Команда КД Асуага в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Леганес забивает 1, пропускает 1.