05.07.2025
Смотреть онлайн Финикс Райзинг - Lexington SC 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Финикс Райзинг — Lexington SC, 1 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Phoenix Rising Soccer Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Phoenix Rising Soccer Stadium
США - Чемпионат USL
Завершен
0 : 1
05 июля 2025
Lexington SC
34'
Текстовая трансляция
9'
Финикс Райзинг - Угловой
34'
Lexington SC - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
49'
Финикс Райзинг - Угловой
71'
Lexington SC - Угловой
87'
Финикс Райзинг - Угловой
88'
Финикс Райзинг - Угловой
90+4'
Lexington SC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Финикс Райзинг — Lexington SC
История последних встреч
Финикс Райзинг
Lexington SC
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
10.08.2025
Lexington SC
2:0
Финикс Райзинг
Статистика матча
Владение мячом
53%
47%
Атаки
125
113
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
0
4
Комментарии к матчу