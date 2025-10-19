Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL : Раудиз — Хартфорд Атлетик , 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Al Lang Stadium .

Превью матча Раудиз — Хартфорд Атлетик

Команда Раудиз в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-21. Команда Хартфорд Атлетик, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 24-8. Команда Раудиз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Хартфорд Атлетик забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 июля 2025 на поле команды Хартфорд Атлетик, в том матче победу одержали гостьи.