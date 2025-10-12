Превью матча Lexington SC — Эль-Пасо Локомотив

Команда Lexington SC в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-12. Команда Эль-Пасо Локомотив, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-11. Команда Lexington SC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эль-Пасо Локомотив забивает 2, пропускает 1.