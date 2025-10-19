Превью матча Сев. Каролина — Rhode Island FC

Команда Сев. Каролина в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-16. Команда Rhode Island FC, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-7. Команда Сев. Каролина в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Rhode Island FC забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Сев. Каролина, в том матче победу одержали гостьи.