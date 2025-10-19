Смотреть онлайн Инди Элевен - Лаудон Юнайтед 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Инди Элевен — Лаудон Юнайтед, 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Michael A. Carroll Stadium.
Превью матча Инди Элевен — Лаудон Юнайтед
Команда Инди Элевен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 13-17. Команда Лаудон Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-20. Команда Инди Элевен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Лаудон Юнайтед забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Лаудон Юнайтед, в том матче победу одержали хозяева.