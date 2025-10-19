Превью матча Инди Элевен — Лаудон Юнайтед

Команда Инди Элевен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 13-17. Команда Лаудон Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-20. Команда Инди Элевен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Лаудон Юнайтед забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Лаудон Юнайтед, в том матче победу одержали хозяева.