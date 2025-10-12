Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL : Хартфорд Атлетик — Сакраменто Репаблик , Финал . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Dillon Stadium .

Превью матча Хартфорд Атлетик — Сакраменто Репаблик

Команда Хартфорд Атлетик в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 23-6. Команда Сакраменто Репаблик, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-8. Команда Хартфорд Атлетик в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сакраменто Репаблик забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Сакраменто Репаблик, в том матче победу одержали гостьи.