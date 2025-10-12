Смотреть онлайн Rhode Island FC - Раудиз 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Rhode Island FC — Раудиз, 1 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Centreville Bank Stadium.
Превью матча Rhode Island FC — Раудиз
Команда Rhode Island FC в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-7. Команда Раудиз, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-17. Команда Rhode Island FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Раудиз забивает 2, пропускает 2.