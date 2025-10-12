Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL : Талса — Скорпионс Скорпионс , 1 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Oneok Field .

Превью матча Талса — Скорпионс Скорпионс

Команда Талса в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-11. Команда Скорпионс Скорпионс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-13. Команда Талса в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Скорпионс Скорпионс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Скорпионс Скорпионс, в том матче сыграли вничью.