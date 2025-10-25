Смотреть онлайн Нью-Мексико Юнайтед - Rhode Island FC 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Нью-Мексико Юнайтед — Rhode Island FC, Финал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
Превью матча Нью-Мексико Юнайтед — Rhode Island FC
Команда Нью-Мексико Юнайтед в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-11. Команда Rhode Island FC, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-7. Команда Нью-Мексико Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Rhode Island FC забивает 1, пропускает 1.