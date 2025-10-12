Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL : Луисвилль Сити — Майами , 1 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Lynn Family Stadium .

Превью матча Луисвилль Сити — Майами

Команда Луисвилль Сити в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 24-11. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Майами, в том матче победу одержали гостьи.