Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL : Лаудон Юнайтед — Сев. Каролина , 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Segra Field .

Превью матча Лаудон Юнайтед — Сев. Каролина

Команда Лаудон Юнайтед в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-19. Команда Сев. Каролина, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-15. Команда Лаудон Юнайтед в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Сев. Каролина забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Сев. Каролина, в том матче сыграли вничью.