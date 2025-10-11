Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL : Детройт Сити — Лаудон Юнайтед , 1 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Keyworth Stadium .

Превью матча Детройт Сити — Лаудон Юнайтед

Команда Детройт Сити в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-6. Команда Лаудон Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-20. Команда Детройт Сити в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лаудон Юнайтед забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Лаудон Юнайтед, в том матче победу одержали хозяева.