Смотреть онлайн Колорадо-Спрингс - Лас Вегас Лайтс 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Колорадо-Спрингс — Лас Вегас Лайтс, 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Weidner Field.
Превью матча Колорадо-Спрингс — Лас Вегас Лайтс
Команда Колорадо-Спрингс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-20. Команда Лас Вегас Лайтс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-14. Команда Колорадо-Спрингс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Лас Вегас Лайтс забивает 1, пропускает 1.