Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL : Бирмингем Легион — Майами , 1 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Protective Stadium .

Превью матча Бирмингем Легион — Майами

Команда Бирмингем Легион в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-20. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Майами, в том матче победу одержали гостьи.