Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL : Чарльстон — Детройт Сити , 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Patriots Point .

Превью матча Чарльстон — Детройт Сити

Команда Чарльстон в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-13. Команда Детройт Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-6. Команда Чарльстон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Детройт Сити забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды Детройт Сити, в том матче победу одержали гостьи.