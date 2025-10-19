Смотреть онлайн Эль-Пасо Локомотив - Талса 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Эль-Пасо Локомотив — Талса, 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Юго-Запад Юниверсити парк.