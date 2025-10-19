Смотреть онлайн Эль-Пасо Локомотив - Талса 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Эль-Пасо Локомотив — Талса, 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Юго-Запад Юниверсити парк.
Превью матча Эль-Пасо Локомотив — Талса
Команда Эль-Пасо Локомотив в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-12. Команда Талса, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-9. Команда Эль-Пасо Локомотив в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Талса забивает 2, пропускает 1.