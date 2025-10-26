Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL : Чарльстон — Бирмингем Легион , 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Patriots Point .

Превью матча Чарльстон — Бирмингем Легион

Команда Чарльстон в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-10. Команда Бирмингем Легион, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-22. Команда Чарльстон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бирмингем Легион забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 июля 2025 на поле команды Бирмингем Легион, в том матче сыграли вничью.