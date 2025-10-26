Смотреть онлайн Луисвилль Сити - Хартфорд Атлетик 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Луисвилль Сити — Хартфорд Атлетик, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Lynn Family Stadium.
Превью матча Луисвилль Сити — Хартфорд Атлетик
Команда Луисвилль Сити в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 19-5. Команда Хартфорд Атлетик, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 23-11. Команда Луисвилль Сити в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хартфорд Атлетик забивает 2, пропускает 1.