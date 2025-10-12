Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL : Чарльстон — Колорадо-Спрингс , Финал . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Patriots Point .

Превью матча Чарльстон — Колорадо-Спрингс

Команда Чарльстон в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-14. Команда Колорадо-Спрингс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-16. Команда Чарльстон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Колорадо-Спрингс забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 октября 2025 на поле команды Чарльстон, в том матче победу одержали хозяева.