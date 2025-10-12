Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Чарльстон - Колорадо-Спрингс 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат USL: ЧарльстонКолорадо-Спрингс, Финал . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Patriots Point.

МСК, Финал, Стадион: Patriots Point
США - Чемпионат USL
Чарльстон
40'
Завершен
1 : 0
12 октября 2025
Колорадо-Спрингс
Чарльстон icon
40'
Счет после первого тайма 1:0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Чарльстон - Угловой
23'
Угловой
Чарльстон - Угловой
25'
Угловой
Чарльстон - Угловой
25'
Угловой
Чарльстон - Угловой
32'
Угловой
Колорадо-Спрингс - Угловой
39'
Угловой
Чарльстон - Угловой
40'
Чарльстон - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0

Превью матча Чарльстон — Колорадо-Спрингс

Команда Чарльстон в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-14. Команда Колорадо-Спрингс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-16. Команда Чарльстон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Колорадо-Спрингс забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 октября 2025 на поле команды Чарльстон, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Чарльстон
Чарльстон
Колорадо-Спрингс
Чарльстон
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
14.10.2025
Чарльстон
Чарльстон
5:0
Колорадо-Спрингс
Колорадо-Спрингс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Чарльстон Чарльстон
59%
Колорадо-Спрингс Колорадо-Спрингс
41%
Атаки
54
40
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
4
0
Игры Финал
26.10.2025
Луисвилль Сити
1:0
Хартфорд Атлетик
Завершен
26.10.2025
Раудиз
1:1
Детройт Сити
Завершен
26.10.2025
Чарльстон
2:1
Бирмингем Легион
Завершен
26.10.2025
Лаудон Юнайтед
0:1
Сев. Каролина
Завершен
25.10.2025
Нью-Мексико Юнайтед
2:1
Rhode Island FC
Отменен
23.10.2025
Сакраменто Репаблик
1:0
Чарльстон
Завершен
20.10.2025
Бирмингем Легион
2:3
Майами
Завершен
19.10.2025
Монтерей Бей
0:3
Риверхаундс
Завершен
19.10.2025
Оранж Каунти
0:0
Луисвилль Сити
Завершен
19.10.2025
Финикс Райзинг
1:0
Скорпионс Скорпионс
Завершен
19.10.2025
Эль-Пасо Локомотив
1:1
Талса
Завершен
19.10.2025
Инди Элевен
2:1
Лаудон Юнайтед
Завершен
19.10.2025
Колорадо-Спрингс
1:0
Лас Вегас Лайтс
Завершен
19.10.2025
Раудиз
3:2
Хартфорд Атлетик
Завершен
19.10.2025
Сев. Каролина
0:0
Rhode Island FC
Завершен
19.10.2025
Чарльстон
1:1
Детройт Сити
Завершен
18.10.2025
Lexington SC
2:2
Сакраменто Репаблик
Завершен
16.10.2025
Оранж Каунти
1:0
Скорпионс Скорпионс
Завершен
14.10.2025
Чарльстон
5:0
Колорадо-Спрингс
Завершен
12.10.2025
Лас Вегас Лайтс
2:2
Окленд Рутс
Завершен
12.10.2025
Нью-Мексико Юнайтед
3:3
Оранж Каунти
Завершен
12.10.2025
Талса
2:0
Скорпионс Скорпионс
Завершен
12.10.2025
Чарльстон
1:0
Колорадо-Спрингс
Завершен
12.10.2025
Луисвилль Сити
1:0
Майами
Завершен
12.10.2025
Lexington SC
1:2
Эль-Пасо Локомотив
Завершен
12.10.2025
Хартфорд Атлетик
3:2
Сакраменто Репаблик
Завершен
12.10.2025
Риверхаундс
2:1
Инди Элевен
Завершен
12.10.2025
Rhode Island FC
5:0
Раудиз
Завершен
11.10.2025
Детройт Сити
0:1
Лаудон Юнайтед
Отменен
11.10.2025
Сев. Каролина
0:2
Финикс Райзинг
Завершен
08.10.2025
Окленд Рутс
1:3
Хартфорд Атлетик
Завершен
06.10.2025
Rhode Island FC
3:1
Лас Вегас Лайтс
Завершен
05.10.2025
Оранж Каунти
0:0
Эль-Пасо Локомотив
Завершен
05.10.2025
Финикс Райзинг
0:1
Нью-Мексико Юнайтед
Завершен
05.10.2025
Талса
3:0
Lexington SC
Завершен
05.10.2025
Колорадо-Спрингс
1:0
Скорпионс Скорпионс
Завершен
02.10.2025
Бирмингем Легион
1:1
Сев. Каролина
Завершен
29.09.2025
Нью-Мексико Юнайтед
2:1
Lexington SC
Завершен
29.09.2025
Риверхаундс
1:0
Лас Вегас Лайтс
Завершен
29.09.2025
Лаудон Юнайтед
2:2
Раудиз
Завершен
28.09.2025
Монтерей Бей
1:0
Сакраменто Репаблик
Завершен
28.09.2025
Оранж Каунти
2:2
Чарльстон
Завершен
28.09.2025
Финикс Райзинг
3:3
Окленд Рутс
Завершен
28.09.2025
Колорадо-Спрингс
0:2
Хартфорд Атлетик
Завершен
28.09.2025
Детройт Сити
0:1
Луисвилль Сити
Завершен
28.09.2025
Инди Элевен
2:1
Талса
Завершен
27.09.2025
Эль-Пасо Локомотив
2:2
Rhode Island FC
Завершен
27.09.2025
Сев. Каролина
1:0
Майами
Завершен
25.09.2025
Колорадо-Спрингс
1:2
Нью-Мексико Юнайтед
Завершен
22.09.2025
Инди Элевен
2:1
Бирмингем Легион
Завершен
21.09.2025
Монтерей Бей
1:1
Нью-Мексико Юнайтед
Завершен
21.09.2025
Окленд Рутс
1:1
Талса
Завершен
21.09.2025
Финикс Райзинг
2:2
Лаудон Юнайтед
Завершен
21.09.2025
Эль-Пасо Локомотив
0:2
Чарльстон
Завершен
21.09.2025
Скорпионс Скорпионс
3:1
Оранж Каунти
Завершен
21.09.2025
Колорадо-Спрингс
0:2
Сакраменто Репаблик
Завершен
21.09.2025
Луисвилль Сити
3:1
Лас Вегас Лайтс
Завершен
21.09.2025
Раудиз
2:2
Сев. Каролина
Завершен
21.09.2025
Детройт Сити
0:1
Lexington SC
Завершен
21.09.2025
Хартфорд Атлетик
1:2
Риверхаундс
Завершен
20.09.2025
Майами
0:1
Rhode Island FC
Завершен
17.09.2025
Бирмингем Легион
1:4
Раудиз
Завершен
14.09.2025
Нью-Мексико Юнайтед
0:1
Талса
Завершен
14.09.2025
Лас Вегас Лайтс
0:0
Майами
Завершен
14.09.2025
Монтерей Бей
0:4
Хартфорд Атлетик
Завершен
14.09.2025
Сакраменто Репаблик
2:2
Финикс Райзинг
Завершен
14.09.2025
Чарльстон
3:3
Окленд Рутс
Завершен
14.09.2025
Раудиз
3:3
Колорадо-Спрингс
Завершен
14.09.2025
Риверхаундс
0:2
Луисвилль Сити
Завершен
14.09.2025
Rhode Island FC
1:0
Инди Элевен
Завершен
14.09.2025
Лаудон Юнайтед
2:5
Скорпионс Скорпионс
Завершен
07.09.2025
Колорадо-Спрингс
2:1
Монтерей Бей
Завершен
07.09.2025
Эль-Пасо Локомотив
1:2
Лаудон Юнайтед
Завершен
07.09.2025
Талса
1:1
Бирмингем Легион
Завершен
07.09.2025
Скорпионс Скорпионс
0:1
Нью-Мексико Юнайтед
Завершен
07.09.2025
Rhode Island FC
0:1
Луисвилль Сити
Завершен
07.09.2025
Чарльстон
2:1
Инди Элевен
Завершен
07.09.2025
Майами
0:1
Хартфорд Атлетик
Завершен
07.09.2025
Раудиз
0:2
Сакраменто Репаблик
Завершен
07.09.2025
Детройт Сити
4:1
Оранж Каунти
Завершен
06.09.2025
Финикс Райзинг
0:0
Лас Вегас Лайтс
Завершен
31.08.2025
Лас Вегас Лайтс
1:0
Lexington SC
Завершен
31.08.2025
Финикс Райзинг
3:3
Эль-Пасо Локомотив
Завершен
31.08.2025
Окленд Рутс
1:0
Монтерей Бей
Завершен
31.08.2025
Оранж Каунти
4:4
Бирмингем Легион
Завершен
31.08.2025
Колорадо-Спрингс
2:0
Талса
Завершен
31.08.2025
Нью-Мексико Юнайтед
0:2
Сакраменто Репаблик
Завершен
31.08.2025
Сев. Каролина
2:3
Хартфорд Атлетик
Завершен
31.08.2025
Раудиз
2:1
Риверхаундс
Завершен
31.08.2025
Детройт Сити
1:1
Скорпионс Скорпионс
Завершен
31.08.2025
Инди Элевен
1:3
Луисвилль Сити
Завершен
31.08.2025
Лаудон Юнайтед
3:1
Майами
Завершен
31.08.2025
Rhode Island FC
1:0
Чарльстон
Завершен
25.08.2025
Чарльстон
4:1
Лаудон Юнайтед
Завершен
24.08.2025
Лас Вегас Лайтс
1:2
Сев. Каролина
Завершен
