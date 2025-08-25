Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.08.2025

Смотреть онлайн Чарльстон - Лаудон Юнайтед 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат USL: ЧарльстонЛаудон Юнайтед, 1 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Patriots Point.

МСК, 1 тур, Стадион: Patriots Point
США - Чемпионат USL
Чарльстон
15'
18'
53'
63'
Завершен
4 : 1
25 августа 2025
Лаудон Юнайтед
71'
Смотреть онлайн
Чарльстон icon
15'
Чарльстон icon
18'
Счет после первого тайма 2:0
Чарльстон icon
53'
Чарльстон icon
63'
Лаудон Юнайтед FC icon
71'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
15'
Чарльстон - 1-ый Гол
18'
Чарльстон - 2-ой Гол
26'
Угловой
Чарльстон - Угловой
31'
Угловой
Лаудон Юнайтед FC - Угловой
36'
Угловой
Лаудон Юнайтед FC - Угловой
44'
Угловой
Лаудон Юнайтед FC - Угловой
45+4'
Угловой
Лаудон Юнайтед FC - Угловой
53'
Чарльстон - 3-ий Гол
63'
Чарльстон - 4-ый Гол
67'
Угловой
Чарльстон - Угловой
70'
Угловой
Лаудон Юнайтед FC - Угловой
70'
Угловой
Лаудон Юнайтед FC - Угловой
71'
Лаудон Юнайтед FC - 5-ый Гол
78'
Лаудон Юнайтед FC - Незабитый пенальти
81'
Угловой
Чарльстон - Угловой
90+5'
Угловой
Чарльстон - Угловой
Превью матча Чарльстон — Лаудон Юнайтед

Статистика матча

Владение мячом
Чарльстон Чарльстон
56%
Лаудон Юнайтед Лаудон Юнайтед
44%
Атаки
79
79
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
6
8
Комментарии к матчу
